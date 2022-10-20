中信金控旗下子公司台灣人壽積極促進健康職場，20日舉辦首屆2022「TeamWalk健康企業大賞」頒獎暨論壇，台壽指出，TeamWalk APP帶動企業員工動起來，已吸引近6,000名各行各業員工揪團線上健走，總計上傳步數達20億步，等同繞行台灣1,360圈，為職場健康注入正能量。

台灣人壽指出，台灣人壽在2022年9月舉辦「TeamWalk健康企業大賞」線上健走比賽，吸引企業員工揪團爭取榮譽，使用滿意度高達96％。為期一個月的比賽，競爭激烈，最後員工揪團總步數最多的前三名企業，依序為「台灣富美家、隆大營建、宏觀微電子」，榮獲本屆「最佳健康企業」獎。

台灣人壽指出，三家獲獎企業主本身都熱愛運動，且重視員工健康，論壇上開心分享員工使用TeamWalk APP的心得，很多員工因擔心成為豬隊友，上班都會主動起身動一動，下班也會相揪去健走，拜競賽之賜員工都變得「腳勤」，逐漸養成每日健走7,500步的好習慣，不僅激勵員工動起來，還意外凝聚員工向心力。

台灣人壽指出，目前已有逾2,400家企業導入TeamWalk職場健康管理APP，潛在受益員工數達25萬人，TeamWalk APP亦榮獲2021「Future Commerce Award創新商務獎」的「最佳商業模式金獎」及「年度評審團大獎」兩大獎肯定。台灣人壽TeamWalk APP透過遊戲化設計，結合企業健康管理與事後團險服務，不僅讓員工更健康，也讓保險公司降低理賠率，企業也能省下團險成本，員工更可隨時透過APP了解團險權益，達成投保企業、員工及保險公司三贏的局面。

為促進全民健康，台壽表示，TeamWalk APP除提供台灣人壽團險企業員工下載使用，更開放民眾免費下載。即日起至2022年12月31日止，只要下載TeamWalk App並完成註冊的新戶，每月前500名即獲早鳥禮100顆龍珠，100顆龍珠可兌換新臺幣50元的超商禮券，週週再抽出3名幸運兒送1,000顆龍珠。