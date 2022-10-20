人民幣兌美元在岸價（CNY）20日下午4時30分官價收報7.2377，跌135基點，續創三周新低，盤中一度跌破7.24，低見7.2484。

香港信報報導，人民幣離岸價（CNH）20日早段一度刷新紀錄新低，低見7.279，截至20日下午4時41分，離岸價報7.2585，在岸價報7.2388。大陸官方20日開出的人民幣中間價報7.1188，較19日下調83基點，創近兩年半新低。

交易員表示，美債收益率上行提振美元走勢，人民幣隨非美貨幣承壓下跌，短期可能測試前期創下的逾14年半低位7.2521元，並進一步接近交易區間下限，目前正密切關注大陸監管層態度。另有交易員指出，如果大陸的疫情防控放寬，會令市場對人民幣的情緒有點幫助。

據香港信報20日下午報導，消息人士透露，大陸官員正在考慮將入境隔離措施由目前的「7+3」，即7天集中隔離及3天居家健康監測，縮短至「2+5」，即2天閉環防疫集中隔離外加5天居家自我健康監測。