國姓鄉舉辦小旗艦成果發表會，立委許淑華、國姓鄉長丘埔生等人都出席活動。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

社區產業計畫推廣在地農特產品，不僅行銷社區，也販售農特產品，自籌財源增加居民福祉。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣府在國姓鄉舉辦小旗艦成果發表會，立委許淑華、國姓鄉長丘埔生等人都出席活動，現場除了靜態作品展示，國姓、梅林等社區長者使出絕活，有人用烏克麗麗演奏優雅曲目，有的跳健康操展現活力，還有人吟唱客家歌謠，展現客庄的團結與活力。

國姓鄉小旗艦計畫由國姓社區擔任領航，結合大旗、長流為協力社區，梅林社區為續航社區，執行縣府長照政策工作上的福利化社區營造計畫，20日在國姓社區舉辦成果發表會，國姓社區理事長陳春綢、長流社區理事長林慶雄、大旗社區理事長范旭南及梅林社區理事長葉佳壇等150多名夥伴共襄盛舉。

各社區長者帶來精彩表演，如烏克麗演奏優雅曲目，跳健康操展現活力，吟唱客家歌謠、表演打擊樂等，秀出自信與活力。社區產業計畫則是推廣在地農特產品，不僅行銷社區，也販售農特產品，自籌財源增加社區居民福祉。

南投縣府社會處指出，縣長林明溱極重視社區福利化，提供經費支持小旗艦及社區產業計畫，社區產業行銷計畫執行6年多來，已有南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、魚池鄉、名間鄉及國姓鄉等37個社區加入，還到外縣市開設實體店面、成立網路直播平台等銷售農特產品，新增財源可挹注社區福利服務。

國姓鄉長丘埔生表示，小旗艦計畫主要是希望社區應互相學習、互相扶持，讓整個國姓鄉的社區能動起來，國姓社區責無旁貸擔任母雞，陪同小雞一起成長，增進社區居民的參與，培養自助、互助能力，凝聚社區意識，實現幸福社會。