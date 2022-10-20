中共二十大報告提出要「要完善分配制度。堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，促進機會公平，增加低收入者收入，擴大中等收入群體，規範收入分配秩序，規範財富積累機制。」有大陸學者指出，「規範財富積累機制」的說法是首次提出，該說法是對「共同富裕」理論的延續和完善。

浙江大學共享與發展研究院院長李實表示，「規範財富積累機制」是首次提出。當前財富積累速度很快，但財富差距在擴大，在推動共同富裕的背景下，就需要規範財富積累機制，增強財富分配公平性，縮小財富分配差距，以防止出現「富者累巨萬，而貧者食糟糠」的現象。

中國國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究室主任馮文猛表示，如何讓財富來源更加規範，目前仍需要做不少工作。馮文猛舉例，一些企業的股權配置存在任意性比較大的問題，有的企業是通過壟斷獲得暴利，然後將財富在少數人手中進行比較任意地分配，還有將個人財富轉化成公司資產進行隱匿的情況。財富的源頭積累、分配、代際傳承方面都需要相應的制度安排。

北京工商大學商業經濟研究所所長洪濤教授分析，「規範財富積累機制」是對「共同富裕」理論的延續和完善，「只要堅持按勞分配為主體，多種分配方式並存，那麼通過正常勞動，在知識、技術、數字、資本（資產）等領域取得的依法所得，都會受到法律保護」。