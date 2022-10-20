高價原料庫存的影響趨緩，食品廠南僑（1702）20日公告9月自結稅後純益4,602萬元，較去年同期衰退56.2％，但比起8月的低點強彈1.67倍，換算單月每股純益0.19元。法人看好南僑最壞的時間已過。

南僑今年營收表現持平，前九月營收149.64億元，較去年同期增加3.2％，維持正成長。

但是在獲利方面，受到小麥、棕櫚油等主要原料上半年價格狂飆，南僑今年以來面臨沈重成本壓力，雖然相關農糧原料價格5、6月後已見回跌，但因南僑備有庫存，第三季剛好是高價庫存影響最嚴重的時候，導致公司獲利遭受打擊。

累積南僑今年前九月自結稅後純益4.37億元，較去年同期縮水44.8％，換算每股純益1.76元。

南僑在上海Ａ股掛牌的大陸子公司南僑食品集團（上海），今天也同步公告9月歸屬母公司淨利為人民幣355.99萬元（約新台幣1,566萬元），較去年同期大幅縮水89.3％，但比8月回升43％。

法人認為南僑最壞時間已過，隨高價庫存陸續消化，南僑9月獲利已見回升，10月高價庫存影響還會有一點，但到11月以後，公司獲利可望逐漸回到較正常的水準發揮。

此外，南僑集團會長陳飛龍看好東協區域全面經濟夥伴協定（RCEP）啟動，東協國家具有關稅優勢，近年積極部署泰國廠，2018年底展開泰國新廠興建工程，其中米果產線已於去年第二季順利投產；烘焙麵包零食產線也預計今年11月加入投產。

另外南僑上海基地的第2條冷凍麵糰生產線也已於9月底如期投產，皆可望為公司營運帶進新挹注。