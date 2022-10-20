高通膨持續壓抑美國經濟，美股大幅下跌、美債殖利率大升，市場預估美國聯準會11月將再升息3碼，今年底聯邦基準利率升至4.5％，東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬20日在北威線上論壇中指出，高通膨議題是美國電視台「很好罵政府的議題」，攝影鏡頭每天到超市門口堵民眾，必能得到高物價痛苦的臭罵，估計高通膨現象會影響美國期中選舉的民心意向。

朱雲鵬指出，美國聯準會的兩大政策宗旨是「充份就業」與「價格穩定」，今年來的緊縮貨幣政策為的都是控制通貨膨脹，要把高物價壓抑下來，聯準會是「仗著」現在失業率還在史上偏低的3.5％，因此每次加大升息幅度從不手軟。

「但是，如果過度升息造成經濟衰退，而且是真正的衰退，失業率恐怕會回升到5.75％的歷史平均水準！」，朱雲鵬說，從美國歷史觀察，通貨膨脹是一隻會咬人的狗，但只是小狗，可是失業率一旦上去，單是回升到4％執政者就會被罵到死，若失業率一直上去，民眾簡直是「被狼咬到」，是可能發生死人，美國經濟則可能真正大衰退。

朱雲鵬指出，如果美國經濟真正陷入衰退，聯準會就有可能減緩升息的步調，甚或開始降息，就會是完全相反的情況出現了，對美國以外的市場，較好的消息是美元屆時可能走弱，各國央行不必再氣呼呼地動用外匯存底為自家貨幣護盤。