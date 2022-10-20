資深女星林青霞淡出影壇後發行多本著作，成功轉型暢銷作家，讓外界看到她更知性的一面。今（20日）據陸媒報導，香港大學感謝林青霞過往對社會的貢獻，特頒她「名譽社會科學博士」；林青霞得知此消息後相當開心，但在冷靜後更明白要加倍提升自己，才配得上這個榮譽。

綜合陸媒報導，香港大學今日在官方網站發布公告，表示「將於11月2日舉行第207屆學位頒授典禮，頒授名譽博士學位予三位傑出人士，包括楊振寧教授、林高演博士及林青霞女士」；而內容提及，林青霞將被授予「名譽社會科學博士」。

對於獲得名譽博士學位，林青霞稍早獨家回應：「先生和女兒都恭喜我，替我高興。我興奮的一直笑一直笑，拚命說自己不夠格得到榮譽博士這個榮銜。冷靜下來後，我告訴自己我要加倍提升自己，在各方面努力學習進步，讓自己配得上港大給我的這個榮譽。謝謝香港大學給我的鼓勵，這個榮譽博士學位不但鼓勵了我，也鼓舞了這些年來，一路看著我成長的你們」。