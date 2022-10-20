台北市立動物園大貓熊「團團」病情不太樂觀，8月才發生癲癇，原預計18日回展間亮相也突然喊卡，園方20日表示，「團團」走路時拖行無力、常側躺進食，食慾、排便量也大幅下降，獸醫師鄭秋虹也坦言，病情確有惡化，近期將安排第2次MRI（核磁共振）檢查。

獸醫師鄭秋虹表示，團團從周一出現腿軟現象，開始漸漸吃不好，今日食物部分有減退、走路變差、腳無力狀況更嚴重，目前對好吃的食物還願意吃，對管理員的呼喚也會有反應，量血壓等基本動作都可以做到，不過團團行走時後肢明顯拖行無力，走路不復以往，可說是病情有惡化。

鄭秋虹指出，目前醫療團隊有加強給予藥物注射，以皮下輸液補充吃不夠的脫水狀況，還有給予舒緩藥物，由於擔心病況與腦相關，近期將會安排第二次MRI檢查，一直以來也都有將團團的狀況更新給在臥龍的專家，之後不排除請大陸派專家過來，要再看後續情況。

大貓熊館長陳玉燕則說，16日之前進食量排便量，體重都算不錯，但17日以後進食量、排便量明顯下降，進食量來到新低，後續希望維持平日營養補充，主要是蛋白質，血壓還算正常，但血壓要持續追蹤不能單看一天的狀況。

園方20日也表示，「團團」的體重9月份平均為113.46公斤，下降為111.1公斤，竹類採食量9月份平均12.33公斤，變成5.3公斤，排便量也從平均11.32公斤，降為6.5公斤，且團團行走時後肢明顯拖行無力，大部分時間都躺著休息，改變姿勢或移動身體很吃力，常側躺著進食。