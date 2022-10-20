下一個內湖！「天空之邑」擎天地標 重大建設享破兆價值利多

昔日擁有垃圾山的內湖，因政府積極開發內科，吸引大量企業進駐，帶來龐大就業人口，如今蛻變為百萬房價的黃金地段。而在新北市五股區，也因新五科技走廊及台北科技廊帶的支撐，成為台灣未來10年經濟火車頭；再加上五泰輕軌線及「3高3捷4快」等交通利多，使其成為下一個內湖。位於五股洲子洋重劃區的「天空之邑」，即以24層擎天地標問世，擁沉浸式公設及1500坪花園，房價卻只要內湖的一半！

台北科技走廊包含北投士林科技園區、內湖科學園區及南港軟體園區；而位於新北市的新五科技走廊，則有新莊北側知識產業園區、新北產業園區及五股產業園區，統稱產業雙子星，其年產值高達5.3兆，逾竹科4.86倍，擁26.7萬就業人口。此外，新北市長侯友宜表示，北台灣要崛起，就要從中心點開始改變，即為「五股夏綠地」。

「五股夏綠地」是五股擴大都市計畫中的成果之一，其前身為五股垃圾山，新北市長侯友宜大刀闊斧整地，蛻變為面積60公頃的大型綠地公園。而這樣的改變，也讓眾人對五股有了不一樣的目光及期待，磁吸電子、物流、食品等產業進駐，連帶提升五股的就業機會及重大建設興建。

五股的地理位置擁交通利多，其中洲子洋重劃區鄰近「3高3捷4快」，即為中山高、五楊高及汐五高等3大高速公路；捷運新蘆線、環狀線、機場捷運線等3條捷運路線；新北環快、台64線、台65線及台1高架的4條快速道路，暢行無阻。開車18分鐘即可抵達內湖科學園區的優勢，也吸引不少科技菁英入主五股；還有「五股-內科」跳蛙公車，35分鐘抵達內湖交流道，縮短通勤時間，十分便捷。

此外，五泰輕軌也是未來一大亮點，目前已由國家發展委員會審查通過。路線預計由捷運環狀線的Y22分子尾站開始，行經三重區、蘆洲區、五股區、泰山區，止於桃園機場捷運增設的A5a站，再由泰山板橋輕軌站延伸至板橋、中和。屆時將帶動大量人流出入五股，房價勢必攀升，每坪單價可望坐5望6，五股發展能量蓄勢待發。

位於五股區新五路二段的「天空之邑」，即在洲子洋重劃區域內，以24層擎天地標坐落於絕佳位置，擁抱424公頃新北大都會公園，假日適合親子休憩，是雙北最熱門之親子公園；鄰近擁有全齡化設施的芳洲公園，以及五股國民運動中心，設施豐富，大人小孩皆能活絡筋骨娛樂。

「天空之邑」房型規劃為18-30坪的2至3房，其中19坪3房戶型只要968萬起。(圖/天空之邑提供)

「天空之邑」基地面積1946.7坪，房型規劃為18-30坪的2至3房，其中19坪3房戶型只要968萬起，不含車位，論房價、環境優勢及未來產值，皆擁有競爭力。目前，「天空之邑」部分公設及樣品屋完工，首購族可享優付之外，還能觀賞實體屋，享有購買成屋之有利元素，非常適合首購族入手。