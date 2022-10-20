歷經多年的商標權官司，進入台灣市場十年的全球最大租車集團AVIS，終於在10月起正式迎回原有的中文品牌名「艾維士」，全台超過20個服務據點都將重新換上「AVIS艾維士租車」紅底白字的顯眼招牌，也解決消費者多年來對於品牌名稱混淆而造成的困擾與誤會。

台灣在2012年起正式成為AVIS全球服務網絡中的第175個國家，成為台灣第一家國際租車公司，也是台灣市場中唯一能提供最完整跨國汽車租賃服務的品牌。然而剛進入台灣市場時，「艾維士」這個中文品牌名卻被本土租車公司冒用，也常常讓消費者在選擇租車服務的過程中混淆雙方品牌，因此為了維護品牌權益並確保消費者能享受最優質的服務，AVIS積極爭取商標權並於2020年迎回原有的商標名「艾維士」。

AVIS艾維士租車董事長彭仕邦開心表示：「我們認為汽車租賃應該要回歸服務業的本質，以消費者的需求為中心，除了車種要多元外，服務也要細緻周到。在AVIS艾維士正名後，我們有信心可以讓消費者更安心享受國際品牌提供的高規格優質服務。」

AVIS艾維士租車剖析台灣租車市場，針對消費者可能遭遇的各種問題，提出完善的解決方案，致力打造最直觀也最透明的系統化租車體驗。在台灣市場耕耘十年，AVIS艾維士租車也歸納出台灣消費者在租車時常遇到的8大痛點。

其中「車況參差不齊」最讓消費者困擾，AVIS艾維士租車秉持不妥協服務品質的原則，嚴格把關車況，並在交車時與顧客一同仔細檢查，全程皆可拍照錄影，藉此保障顧客權益，也解決了造成許多抱怨的「車況檢查不清，還車被罰款」一大痛點；租金方面，「價格不透明」及「優惠方案限制多」常讓消費者產生疑慮，AVIS艾維士租車透過官網的明確標示，使顧客一目瞭然，再加上現場服務人員的詳細解說，清楚介紹所有車款的租金以及適用優惠。

除此之外，「保險內容不清楚」也容易造成糾紛，AVIS艾維士租車在交車時清楚條列保險加購項目，更推出《安心減免》方案，在未達車輛全損時即免車損自負額、免營業損失，提供顧客最安心的旅程體驗；服務方面，AVIS艾維士租車在全台灣擁有超過20個站點，全球進駐200個國家、高達5500個服務據點，消費者可在台灣官網預定國外租車，同時透過24小時中英文客服，使「服務據點太少」、「汽車故障不知該找誰」、「國外租車程序繁瑣造成溝通困難」皆再也不成問題。