ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，吸引許多貴賓與媒體搶先一睹為快。（張鎧乙攝）

ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家朴善基的作品《Circle》。（張鎧乙攝）

ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家金泰浩的作品《內在韻律》。（張鎧乙攝）

ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，吸引許多貴賓與媒體搶先一睹為快。（張鎧乙攝）

ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，吸引許多貴賓與媒體搶先一睹為快。（張鎧乙攝）

ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家Kishi OMORI的作品《Training Day- Patchwork Dinosaur》。（張鎧乙攝）

ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家賴逸倫的《達寇》、《凱特》等作品。（張鎧乙攝）

ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家安東尼‧豪的作品《絲毫的誘惑》。（張鎧乙攝）

ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家KEA TSAI的作品《TANK M48A3 PEACE BEAR》。（張鎧乙攝）

ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，立委黃國書（左起）、藝人白嘉莉、文化部長李永得與畫廊協會理事長張逸群在「白嘉莉會客室」展間合影。（張鎧乙攝）

ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，會中藝術團體帶來精采表演。（張鎧乙攝）

文化部長李永得（見圖）20日在ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會致詞。（張鎧乙攝）

台北國際藝術博覽會即將在10月21日至24日盛大展出，展開為期5日的藝術盛會，本次展覽集結138家展商，89家台灣畫廊、38家海外畫廊，跨越8個國家地區，超過130間畫廊的精彩展出及多項嶄新的公共藝術及特區計畫呈現，展會達到最大、最多、首次舉辦等幾個里程碑，同時以尊重生態環境，邁向綠色展會的永續目標前進，以永續與平等為軸，除了環境、文化、族群平等及藝術教育，串連在地文化與亞洲藝術的未來性走向，加速台灣與國際藝術市場交流。

適逢社團法人中華民國畫廊協會（TAGA）成立 30 週年。隨著國門重新開放，國際往來逐漸恢復過去頻率，今年展場面積更擴大到近一萬平方米，預售票也比去年同期增長50％，熱絡可期。而在多媒體及數位發展持續不斷下，ART TAIPEI 也首開先例，與「聲鮮時采」引進 Podcast 專區「藝術聲鮮放 ART TAIPEI Live Talk」，打造直播錄音間，並由台北藝術產經研究室TAERCentre與亞洲知名的NFT平台akaSwap，推出「加密藝術專區 Cypto Art Zone」，因應加密藝術大趨勢的律動。在疫情趨緩、國門漸開的時刻，有望為即將到來的活絡交易打開先機。