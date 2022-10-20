ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，吸引許多貴賓與媒體搶先一睹為快。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，吸引許多貴賓與媒體搶先一睹為快。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家朴善基的作品《Circle》。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家朴善基的作品《Circle》。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家金泰浩的作品《內在韻律》。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家金泰浩的作品《內在韻律》。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，吸引許多貴賓與媒體搶先一睹為快。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，吸引許多貴賓與媒體搶先一睹為快。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，吸引許多貴賓與媒體搶先一睹為快。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，吸引許多貴賓與媒體搶先一睹為快。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家Kishi OMORI的作品《Training Day- Patchwork Dinosaur》。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家Kishi OMORI的作品《Training Day- Patchwork Dinosaur》。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家賴逸倫的《達寇》、《凱特》等作品。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家賴逸倫的《達寇》、《凱特》等作品。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家安東尼‧豪的作品《絲毫的誘惑》。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家安東尼‧豪的作品《絲毫的誘惑》。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家KEA TSAI的作品《TANK M48A3 PEACE BEAR》。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，圖為著名藝術家KEA TSAI的作品《TANK M48A3 PEACE BEAR》。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，立委黃國書（左起）、藝人白嘉莉、文化部長李永得與畫廊協會理事長張逸群在「白嘉莉會客室」展間合影。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，立委黃國書（左起）、藝人白嘉莉、文化部長李永得與畫廊協會理事長張逸群在「白嘉莉會客室」展間合影。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，會中藝術團體帶來精采表演。（張鎧乙攝）
ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會20日舉行，會中藝術團體帶來精采表演。（張鎧乙攝）
文化部長李永得（見圖）20日在ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會致詞。（張鎧乙攝）
文化部長李永得（見圖）20日在ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會開幕記者會致詞。（張鎧乙攝）

台北國際藝術博覽會即將在10月21日至24日盛大展出，展開為期5日的藝術盛會，本次展覽集結138家展商，89家台灣畫廊、38家海外畫廊，跨越8個國家地區，超過130間畫廊的精彩展出及多項嶄新的公共藝術及特區計畫呈現，展會達到最大、最多、首次舉辦等幾個里程碑，同時以尊重生態環境，邁向綠色展會的永續目標前進，以永續與平等為軸，除了環境、文化、族群平等及藝術教育，串連在地文化與亞洲藝術的未來性走向，加速台灣與國際藝術市場交流。

適逢社團法人中華民國畫廊協會（TAGA）成立 30 週年。隨著國門重新開放，國際往來逐漸恢復過去頻率，今年展場面積更擴大到近一萬平方米，預售票也比去年同期增長50％，熱絡可期。而在多媒體及數位發展持續不斷下，ART TAIPEI 也首開先例，與「聲鮮時采」引進 Podcast 專區「藝術聲鮮放 ART TAIPEI Live Talk」，打造直播錄音間，並由台北藝術產經研究室TAERCentre與亞洲知名的NFT平台akaSwap，推出「加密藝術專區 Cypto Art Zone」，因應加密藝術大趨勢的律動。在疫情趨緩、國門漸開的時刻，有望為即將到來的活絡交易打開先機。

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