U23世界盃棒球賽今天展開超級循環賽，日本隊靠著先發投手富田蓮6局飆8K僅失1分，相羽寛太關鍵安打帶有2打點，以2比1擊敗澳洲隊，複賽戰績累積2勝1敗。

日本隊以A組第2名晉級，帶著1勝1敗進入超級循環賽，首戰碰上同樣戰積、B組第2的澳洲隊，3局下1人出局二、三壘有人時，靠著相羽寛太安打一口氣打回2分，取得2比0領先。

首次披上「日本武士」戰袍，自己就是竭盡全力為球隊做貢獻，相羽表示，當時輪到自己上場打擊前，有觀察前面幾名打者的配球模式，剛好投手也投出自己設定的切球就積極做攻擊，不過他有些不好意思的說：「其實有點被擠壓到，但看到球掉下來、沒被接到滿開心的。」

本屆U23前幾戰並未先發，直到與南非隊的比賽才被排入，沒能碰上中華隊相羽也覺得十分可惜，他也希望未來能有機會再與中華隊交手，「之前輸給台灣，所以會想要在跟他們打一次，想要一雪前恥。」

今天正好是日職選秀會，阪神虎在第六指名富田蓮，相羽也預計明年投入日職選秀，「希望明年有好的結果出現。」而首場比賽墨西哥以4比3擊敗哥倫比亞，複賽戰績2勝1敗，澳洲、哥倫比亞則是0勝3敗暫時墊底。