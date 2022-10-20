內政部消防署公布2022年「鳳凰獎」消防楷模、義消楷模當選名單，金門縣消防局第二大隊大隊長陳國瑋當選消防楷模、金門義勇消防總隊金寧義勇消防分隊隊員許丞慶當選義消楷模，消防局長呂英華及義消副總隊長黃奕焮特別接見道賀，對於2人犧牲奉獻的精神及對消防工作的付出表示肯定，榮獲「鳳凰獎」實至名歸。

陳國瑋自1999年投入消防工作迄今，歷經警察局消防隊巡官、消防局分隊長、課員、副大隊長、課長及大隊長等職務歷練。在1999年「丹恩」颱風侵襲金門期間，率領職、義消將倒塌路樹清除，並深入各地實施送水勤務。

陳國瑋也多次規劃地區「921演習」、「搶灘料羅灣海上長泳活動救生警戒」及「萬安演習」等事項；近年來更是在裕民農莊、珠浦西路及慈湖等救災、救溺現場與團隊通力合作順利拯救民眾生命，圓滿完成任務。

陳國瑋說，在他近23年的消防工作經驗裡，一直把「行穩致遠」這4字奉為圭臬，踏踏實實做事，一步一個腳印，每一天都要保持學習，用認真嚴謹的態度對待每一件小事，用心去完成每一個任務，消防之路才能走得更加穩妥且長遠。

許丞慶於2006年8月加入義消工作行列，「常保助人初衷」一直是支持他前進的動力。許丞慶回憶，最讓他覺得無比光榮的時刻是參與2018年警義消競技大賽，他本著要參加就是要做到最好的信念，在幾屆磨練後，終於在這一年開花結果，榮獲小幫浦射水全國第4名佳績，頒獎的時刻，許丞慶說她當時熱淚盈眶，長久的訓練終於換來了甜美的果實，激動的心情久久不能自己。

消防局長呂英華表示，榮獲「鳳凰獎」的消防及義消楷模人員，無論是品德、操守或是具體優良事蹟都是一時之選，足為典範。陳國瑋、許丞慶2位同仁從眾多候選人中脫穎而出，實屬不易，金門縣消防局將此榮耀與縣民分享，期待民眾共同關心及支持消防工作，讓鳳凰精神在地區綿延不息，翱翔綻放。