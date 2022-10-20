前宜蘭監獄副典獄長林祺源，被控假藉民俗療法治療身體痠痛為由，3度性侵女員工，今年初他已遭判刑8年定讞，但林男不服他的行為遭獄方決議性騷擾成立，他提起行政訴訟遭台北高等行政法院駁回，他提上訴，最高行政法院駁回確定。

林男在2015年7月24日晚間，趁被害人獨自在辦公室加班之際，藉口以民俗療法可幫她治療身體痠痛為由，要求她解開上衣，除了碰觸按壓她背部外，並趁機將手指插入她肛門性侵，她驚嚇之餘，來不及反應。

之後林男又藉機要求她平躺，將她褲子拉至髖骨部位，上衣掀至胸口，再以手指性侵她，隔天又用同樣手法性侵被害人，共計林男性侵3次。林男坦承有以民俗療法對她按壓，但堅決否認性侵。

刑事部分，一審認為，被害人的辦公室樓下隨時有人員值班，如果被性侵大可大聲呼救，但她卻沒有呼救，以證據不足，判決林無罪，但二審依據相關證人證詞，逆轉改判林男8年徒刑，最高法院今年1月駁回上訴、判刑定讞。

民事部分，被害人及其丈夫對林男提告求償，一審判林男須賠償70萬元，高院考量林男性侵被害人，致其精神受損，以及她的丈夫配偶權遭受侵害等理由，再加碼賠償50萬元，改判林男共須賠償120萬元確定

行政究責部分，獄方在2018年審議，決議性騷擾成立，林不服提告，最高行政法院駁回上訴，認定獄方認定他確有對女部屬為性騷擾行為，難認有違證據法則、經驗法則、平等原則或禁止恣意原則之情事，判決林男敗訴確定。