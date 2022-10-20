台北市萬華區的歷史建築「青雲閣」20日舉辦開幕儀式。圖為「青雲閣」內部景象。（文化局提供／張芷瑜台北傳真）

重生後的青雲閣將以藝術結合空間的服務型態，提供展覽、攝影、沙龍聚會、工作坊等多元活動。圖為「青雲閣」內部空間。（文化局提供／張芷瑜台北傳真）

位於台北市萬華區的歷史建築「青雲閣」20日舉辦開幕儀式，以修復後的嶄新面貌與市民見面，文化局表示，重生後的青雲閣將以藝術結合空間的服務型態，提供展覽、攝影、沙龍聚會、工作坊等多元活動。

青雲閣位處區域昔日稱凹斗仔，日治時期是「艋舺遊廓」，推測應為當時藝樓之一，又名「河泉樓」、「醉花園」，是見證都市庶民生活及地方發展歷史的重要建物，其立面裝飾有洗石子勳章飾、水平花飾線腳，尤其有貝殼、洋蔥形式窗緣為其他地方少見的作法，外觀氣派優美。

文化局於2014年7月接獲通報青雲閣正進行拆除工程後，立即將建物列為暫定古蹟，但仍於不到一周內遭拆毀，後來與所有權人積極溝通，才共同保存維護文化資產，且為保存台北風月產業歷史文化，在青雲閣修復期間多次辦理訪視會勘。

文化局副局長田瑋表示，很高興見證青雲閣重生，其實2014年就收到在地人士提報，卻仍發生一周後被拆除的狀況，雖然罰建商50萬元，卻也發現從列冊、會勘到被列為古蹟，有段處理時間，以後會檢討如何縮短，還要檢討大家對萬華的文化歷史認知不足。

文化局也說，未來青雲閣將舉辦各類藝文活動、展覽、攝影、品牌記者會與學術活動，相信重生後的青雲閣將賦予萬華的華西街周邊新樣貌，也將帶給市民不同的文化體驗。此外，10月20日開幕後，將青雲閣相關照片發布至限時動態，提及@qygart，即享有空間租借全面85折，優惠活動至年底12月31日。