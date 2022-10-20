「2022臺北溫泉季」將於10月27日於新北投溫泉區熱鬧登場，北投老爺酒店官網預計在10月24日中午12點至31日舉辦限時七天的線上旅展！今年祭出「景緻客房雙人住宿券34折買10再送1」、用餐送泡湯的「PURE歐式餐廳午晚餐券」最低43折、平均每張只要499元的享湯套券等多重超值優惠。北投老爺今年旅展並攜手歐舒丹L'OCCITANE推出聯名限定的「舒體湯療券」，全新獨立湯屋搭配Spa by L'OCCITANE歐舒丹美妍美體中心療程，最低3,999元起，現享58折優惠。

北投老爺溫泉季線上旅展超人氣商品「景緻客房雙人一泊一食住宿券」，雙人入住乙晚含半自助式早餐兩客，原價15,000元，現以34折超殺優惠誠意回饋，每張只要5,666元，再享買10送1張優惠，平均換算下來每人每晚最低只要2,575元起，建議民眾泡湯旺季來臨前提早搶購囤貨！針對喜愛一日遊泡湯的民眾，北投老爺則首次推出「享湯套券」5張一套2,495元，平均每張只要499元，民眾可依不同使用張數兌換體驗內容，1張可使用有烤箱、蒸氣室及運動水療池等設備的「沐泉療中心」、4張可使用全新完工的雙人獨立湯屋90分鐘，而使用5張可獨享12坪景緻客房泡湯120分鐘，最高等同享有6折優惠。

北投老爺的PURE歐式餐廳也於溫泉季旅展推出兩樣商品，包含老饕必囤的「PURE歐式餐廳早餐套券」，可任選半自助式早餐或活力健康午餐1客，每5張一套，平均一張只要588元，買2套再加贈1張，平日使用再加碼送沐泉療中心早場泡湯乙次！另一支明星商品則是「PURE歐式餐廳純粹午晚餐餐券」，每張可兌換價值1,760元純粹套餐1客，現在每張只要1,299元，等同全面43折，買20張再送1張，平日使用同樣再加碼沐泉療中心早場免費泡湯乙次。

今年10月起，北投老爺酒店攜手來自法國經典保養品牌「歐舒丹L'OCCITANE」，於酒店內11樓引進旗下的Spa by L'OCCITANE歐舒丹美妍美體中心，以獨特各式按摩手法結合歐舒丹經典天然植萃產品，為北投老爺酒店打造專屬的臉部與身體療程。

此次旅展，北投老爺酒店與歐舒丹L'OCCITANE更聯名推出溫泉季限定的「舒體湯療券」，全新完工的雙人獨立湯屋90分鐘，搭配女士專屬的歐舒丹活力平衡背部舒壓療程60分鐘，原價6,800元現正58折起，單人3,999元，雙人最低6,499元起，淡季平日再加贈湯屋延長使用30分鐘，非常適合母女、姊妹或閨蜜們來場寵愛自己的泉療之旅。

即日起至2023年3月31日，在北投老爺酒店也能體驗到歐舒丹美妍美體中心的尊榮服務，全程選用歐舒丹經典的草本精華油、乳油木、杏仁等系列產品，透過美療師溫柔又力度適中的按摩技法，沿著身體肌肉紋理進行舒壓，讓肌膚、肌肉、穴脈獲得有感的放鬆與療癒。

即日起至10月31日試營運活動期間，凡預約體驗療程即贈歐舒丹品牌旅行組乙份（數量有限，贈完為止），身體療程另享定價86折優惠。為美肌提升透亮好氣色，搭配局部療程可再享9折優惠（上述服務費均另計），讓因疲憊而缺乏能量的肌膚，重新煥發清新光采。