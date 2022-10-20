因應全球經濟情勢，中央銀行今年以來已升息三次，良好的資金規劃成為購屋族順利買房的關鍵因素。第一銀行與台灣房屋首創合作推出「AI房貸試算」服務，還享購屋貸款1.81％起及開辦手續費最低1,000元優惠，符合條件加碼再抽LINE Points 70點，提升服務體驗的同時還能享有好康優惠。

第一銀行透過客戶旅程分析，發現購屋族第一個痛點是如何從房仲業者或線上房屋網站尋找合適的房屋物件，下一步又得評估購屋資金來源、物件可貸金額，以及自身收入是否足以負擔每月還款金額，須額外從實價登錄網站或於銀行網站自行輸入房屋物件資訊才能試算，往來於各個網站之間，且重複輸入資料耗費許多時間成本，降低客戶使用意願。

為解決客戶痛點並提升使用體驗，第一銀行與台灣房屋合作推出「AI房貸試算」服務，雙方透過API串接，將銀行數位金融服務融入購屋場域，民眾只要到台灣房屋官網之活動入口頁，點擊「買屋」按鈕後，選擇想查詢的住宅物件，一鍵點選「AI房貸試算」並輸入驗證碼，即可立即取得該物件預估可貸額度、自備款及每月還款金額區間，不用再重複輸入房屋物件資訊，省時又便利。

此外，針對民眾最在乎的銀行購屋貸款利率與手續費問題，第一銀行即日起至12月31日止，加碼推出「台灣e房貸」活動，提供於台灣房屋成交之房屋物件1.81％起購屋貸款利率、開辦手續費最低1,000元優惠，如有房貸專案或申請流程等問題，也可以透過活動頁預約專人諮詢，有機會抽中LINE Points 70點。

第一銀行由專人依照客戶實際購屋需求及個人資金規劃評估與建議，大幅節省民眾時間成本，替購屋族帶來更便利、快速、優質的貸款服務。