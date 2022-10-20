《戰士，乾杯！》故事描述一個原住民家族中四代男人為不同政權打仗的狀態，從中探討社會的結構問題，也探尋的人與土地的關係與自我身分的認同。（杜宜諳攝）

李欣恬／台北報導

將作家黃春明作品《戰士，乾杯！》搬上舞台，由曉劇場導演鍾伯淵執導的同名舞台劇，故事描述一個原住民家族中四代男人為不同政權打仗的狀態，從中探討社會的結構問題，也探尋的人與土地的關係與自我身分的認同，巡演將在本周末開跑。

《戰士，乾杯！》劇中描述記者黃君走訪好茶部落，巧遇魯凱族青年熊一家四代男性，除為自己的部落而戰外，還分別受日軍、共軍及國軍強迫徵召出征，甚至犧牲生命，身份認同的迷失，在政權更迭中無奈上演。黃春明表示：「這就是一個結構的暴力，我們雖然看不到社會的結構，但我們參與這個暴力，而不自覺。」

鍾伯淵表示，《戰士，乾杯！》正是黃春明的出口，「他透過這個故事，強烈地去問所有生活在這片土地上的人，我們為什麼而戰？」

鍾伯淵表示，自2019年開始和黃春明工作，受到黃春明和他太太的提點，「我也在學習探索這個劇本和文化的蹤跡。它已經不是一齣戲這麼簡單。希望有一天台灣人像戰士，為自己乾一杯。」

這次演出，除了曉劇場演員，還特別邀請資深劇場人韋以丞、魯凱族多才型創作者Arase阿拉斯，以及精通魯凱族傳統哀歌與音樂文化的魯凱族演員柯玉伶，在劇中獻聲魯凱傳統古調，吟唱出留守土地的母親對子女們的思念與愛。

黃春明表示，「每個地方的文化都應該被重視，希望這個作品看完之後，能夠改變一點什麼？我們都有罪，不應該成為壓迫者。」

演出將於今年10月21到23日於台北萬座曉劇場、11月5日至6日在台中歌劇院小劇場及11月27日屏東藝術館巡演。