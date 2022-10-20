台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱選戰人氣持續上漲，競選總部成立當天，來自立法院的讚聲陣容一字排開，包括立委賴士葆、林奕華、洪孟凱，以及擔任大會主持人的前立委吳育昇，多位重量級嘉賓接連上台為高揚凱鼓勵，期許高揚凱順利出線，為國民黨多搶下一席大安、文山區市議員。

兩度代表國民黨參選立法院長、已擔任六屆立委的賴士葆，在高揚凱競選總部成立大會上率先發言，他表示，高揚凱歷經國民黨初選順利出線獲提名，是代表國民黨參選大安、文山區市議員的「正藍軍」，不僅面對民進黨充滿戰力，有「戰鬥凱」之稱，在政見上也很有看頭。

賴士葆指出，無論是「生育補助一胎十萬」、「爭取政府補助老屋增設電梯及無障礙設施」、「加速捷運環狀線南環段興建通車」等政策，可看出高揚凱身為在地囝仔最了解鄉親需求，且高揚凱臉書經常針砭時事、批判民進黨執政弊端，非常具有戰鬥力，是國民黨難得的新生代戰將，賴士葆特別拜託鄉親，11月26日一定要集中選票，支持正藍軍高揚凱高票當選。

擔任蔣萬安競選總部總幹事的立法委員林奕華也現身祝福，林奕華表示，高揚凱是倫敦大學管理碩士，又有熱愛鄉土的赤忱，是大安、文山區在地最優質的新血輪，懇請鄉親父老優先給年輕新人一個機會，讓高揚凱進市議會為地方及鄉親謀福利。此外，年輕的立委洪孟凱也熱血站台力挺，帶動支持者高呼「凍蒜」，共同見證高揚凱在1500位鄉親父老力挺下的高人氣。

高揚凱成立競選總部已經一個多禮拜，因為造勢非常成功，受基層矚目，產生水漲船高效應。當日包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、台北市長參選人蔣萬安、台南市長參選人謝龍介、前國大議長陳金讓、前法務部長曾勇夫、前內政部長陳威仁、前檢察總長盧仁發、英業達集團會長葉國一、客家大老劉盛良、台灣戲劇教母周遊(阿姑)等重量級人士現身力挺，加上現埸來了50位里長讚聲，氣勢十足，「凍蒜」聲不絕於耳。