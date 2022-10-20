年底九合一大選腳步逼近，即將塵埃落定，各政黨也將開始布局2024總統大選，新北市長侯友宜則被外界視為國民黨2024年的總統可能人選。前民進黨立委沈富雄鐵口直斷，國民黨2024氣勢將變大，而國民黨的氣勢指的就是侯友宜。

沈富雄20日在廣播節目《POP撞新聞》中預測表示，台北市長柯文哲到了2024，就算他在各地還有一點點力量，但國民黨或是民進黨的氣勢，也許會大到可以不理他，他到時若想要興風作浪，恐怕也沒有這個力道。沈富雄甚至鐵口直斷說，國民黨的氣勢當然指的是侯友宜。

針對2024總統大選，沈富雄表示，國民黨可以辦黨內初選，再加上中央徵召，侯友宜就沒有人罵他了，因為侯友宜的意願不能表達得太強烈，他若很快就說要選總統，會有人罵他。2024國民黨把侯友宜看得很重要，因為2024國民黨若不能重回執政，國民黨恐怕就完了。沈富雄甚至覺得，國民黨的問題在兩岸政策，若國民黨能搞定兩岸政策，2024國民黨就有機會勝選。至於參選人落不落跑是小事，老百姓都能夠諒解。

沈富雄認為，副總統賴清德的氣勢沒那麼強了，他有些事做得不恰當，比如幾個月前，南部的看板出現「信賴台灣」，這是不通的，台灣需要我們信賴嗎？應該講「信賴人民，保衛台灣」。他覺得，賴清德若想選總統，應該趕快把這些看板通通拆下來。