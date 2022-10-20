賴士葆說，全世界現在看台灣就是兵凶戰危。（資料照，姚志平攝）

國安局長陳明通今天（20日）表示，「我在這裡鄭重告訴北京當局，武力攻台沒有贏的可能」，中共此舉會造成中國經濟損失、外交孤立，斷送北京政府聲稱的中華民族復興，成為中華民族的罪人。國民黨立委賴士葆對陳明通的言論不能苟同，反指恐會迎來國安危機。

賴士葆表示，據媒體報導指出，今年募兵只達目標的一半，大家大多也都選後勤單位，不想下部隊，軍方坦言與兩岸軍事情勢嚴峻有關。全世界現在看台灣就是兵凶戰危，因為台灣海峽中線消失，共軍環島軍演成為常態。蔡英文嘴巴說兵戎相見不是兩岸之間的選項，但是行動上卻逐步推動台獨，碰觸中共紅線，例如將中華民國國慶日改為台灣國慶日。

賴士葆說，戰爭沒有贏家，不管中共犯台會不會贏，台灣一定輸，戰場在台灣，台積電會被摧毀、能源會被封鎖、無法計數的百姓會犧牲性命，烏克蘭將近800萬難民流離失所是我們的借鏡。蘇貞昌要拿掃把戰到最後一兵一卒，這樣的抗中保台，能對抗多久、能保護台灣多久？