新光三越台北信義新天地周年慶今（20日）開跑，看好下半年消費潮成長，除了超過1000個品牌的超強陣容，更有175個新品牌全新登場，預估首日來客數回到2019年，突破23萬人次，首日業績也預計有5%以上成長。
今年周年慶開打首日，因早晚溫差大，氣溫也較去年周慶首日冷3度，帶動環境相關家電買氣提前。除溼機單日熱銷破百台，其中「飛利浦清淨除溼機DE3203」網路討論度極高，中午前就賣出15台；而洗脫烘合一洗衣機，自開跑前一周詢問度增加，今年以歐系BOSCH銷售量佳，開檔首日賣出50台，除了洗脫烘合一的「BOSCH洗脫烘洗衣機WDU28560TC」貨量穩定恢復外，雙機合購的組合也受關注。
此外，首日化妝品業績成長力道強，線上線下都搶購一空，最高可以買1罐送11罐，等於買100ml送100ml，LANCOME首日限定的買特惠組送「寶寶粉迷你登機箱」，開店半小時就售完，有在信義區上班的粉領族，特地來排頭香搶購。頂級保養業績爆發力強，首日就有近20%成長，也有超過1成以上新客。
至於業績強勁的香氛，信義新天地有超過32家香氛品牌，整體銷售成長2～3成，包含MFK、Aesop、Le Labo、diptyque、迪奧香氛世家專櫃，可謂新一代「業績製造機」。
還有精品持續發燒，經典款易有漲價或增值，許多顧客趁首日購買觀望很久的精品包。如10月Balenciaga新開幕，顧客一早就來排隊搶購代表Defender運動鞋；Bottega Veneta全新RE－OPEN，特別導入服飾系列，Cassette編織包全新款式丹寧面料、枕頭腰包，及名人加持的Sardine羊皮編織手提袋，都是熱銷品項。
另一方面，新光三越skm points點數首度邀請大使宣傳，找來「國民姐夫」AKIRA拍攝skm points形象影片，看好AKIRA形象帥勁有型，也是愛家愛妻的模範，很符合新光三越想傳遞的生活風格，宣傳影片一出就獲得大批女性消費者盛讚。新光三越也統計，今年點數兌換速度較往年成長2倍以上。
新光三越skm points「極品生活新美學」形象影片：https://www.youtube.com/watch?v=51LeyS1NI04
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