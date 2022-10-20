新光三越台北信義新天地周年慶昨（20日）登場，消費者排隊等入店，首日業績成長5%、來客預計23萬人。（吳松翰攝）

新光三越台北信義新天地周慶首日，化妝品業績成長力道強，最高可以買1罐送11罐。（吳松翰攝）

「國民姐夫」AKIRA登上新光三越skm points大使，愛家好男人形象吸引大批女性顧客。（截自YouTube影片）

今年洗衣機類以歐系品牌BOSCH銷售量佳，開檔首日賣出50台，圖為BOSCH洗脫烘洗衣機。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地－3M FD-Y60L 6公升雙效空氣清淨除溼機，特價8990元，原價9990元（9折）。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地－頂級保養LA MER經典修護組，特價2萬3490元（68折）。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地－全台獨家GUERLAIN藝術沙龍親愛的玫瑰，100ml／200ml，推薦價1萬2000元／1萬7300元（68折）。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地周年慶今（20日）開跑，看好下半年消費潮成長，除了超過1000個品牌的超強陣容，更有175個新品牌全新登場，預估首日來客數回到2019年，突破23萬人次，首日業績也預計有5%以上成長。

今年周年慶開打首日，因早晚溫差大，氣溫也較去年周慶首日冷3度，帶動環境相關家電買氣提前。除溼機單日熱銷破百台，其中「飛利浦清淨除溼機DE3203」網路討論度極高，中午前就賣出15台；而洗脫烘合一洗衣機，自開跑前一周詢問度增加，今年以歐系BOSCH銷售量佳，開檔首日賣出50台，除了洗脫烘合一的「BOSCH洗脫烘洗衣機WDU28560TC」貨量穩定恢復外，雙機合購的組合也受關注。

此外，首日化妝品業績成長力道強，線上線下都搶購一空，最高可以買1罐送11罐，等於買100ml送100ml，LANCOME首日限定的買特惠組送「寶寶粉迷你登機箱」，開店半小時就售完，有在信義區上班的粉領族，特地來排頭香搶購。頂級保養業績爆發力強，首日就有近20%成長，也有超過1成以上新客。

至於業績強勁的香氛，信義新天地有超過32家香氛品牌，整體銷售成長2～3成，包含MFK、Aesop、Le Labo、diptyque、迪奧香氛世家專櫃，可謂新一代「業績製造機」。

還有精品持續發燒，經典款易有漲價或增值，許多顧客趁首日購買觀望很久的精品包。如10月Balenciaga新開幕，顧客一早就來排隊搶購代表Defender運動鞋；Bottega Veneta全新RE－OPEN，特別導入服飾系列，Cassette編織包全新款式丹寧面料、枕頭腰包，及名人加持的Sardine羊皮編織手提袋，都是熱銷品項。

另一方面，新光三越skm points點數首度邀請大使宣傳，找來「國民姐夫」AKIRA拍攝skm points形象影片，看好AKIRA形象帥勁有型，也是愛家愛妻的模範，很符合新光三越想傳遞的生活風格，宣傳影片一出就獲得大批女性消費者盛讚。新光三越也統計，今年點數兌換速度較往年成長2倍以上。

新光三越skm points「極品生活新美學」形象影片：https://www.youtube.com/watch?v=51LeyS1NI04