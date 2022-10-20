新北市樹林區昨（19）日驚傳母殺子人倫慘劇，36歲許姓單親媽媽疑因失業無力撫養6歲兒子，這個月又繳不出房租，心情低落下決定走上絕路，殺死兒子後又自戕。因男童已3天沒上學，學校聯繫家屬，家屬會同警消到許女住處破門，發現男童已明顯死亡，許女則已氣若游絲，送醫急救後挽回性命，目前仍在加護病房觀察中。

由於男童已3日未到校上課，學校聯繫不上許女，隨聯繫男童的爸爸，再由男童的爸爸

通知岳父，於昨晚9時許到許女租屋處查看，因房門緊鎖叫喚無回應，於是聯繫警消到場破門，進門即發現許女昏迷躺在床上，身旁有血跡，呼吸心跳微弱，一旁的男童已出現屍班，明顯死亡，警消立即將許女送往土城長庚醫院急救。

許女頸部、胸口及右手腕有刀傷，急救後生命跡象趨穩，迄今晚才恢復意識，目前仍在加護病房觀察，尚無法接受警方訊問。男童身上無外傷或勒痕，警方懷疑係遭悶死或是餵食藥物致死，須下周解剖採集檢體化驗後才能釐清。

據了解，許女因丈夫外遇離婚1年多，在樹林區租下小套房獨立撫養6歲小孩，本從事電話銷售業務，但2個月前失業，這個月已繳不出房租，許女萬念俱灰下，決定帶著兒子共赴黃泉。

男童學校表示，男童入學1個多月，學習及互動表現一切正常，個性活潑與同學相處融洽，老師得知男童家庭狀況後，曾詢問母親是否需要協助，但母親並未回應，老師仍熱心幫男童申請到每個月約2000元的早午餐補助。

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