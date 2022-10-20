對於有媒體民調數據顯示陳時中衝到第一名，前民進黨立委郭正亮分析，媒體公布這份民調，是怕陳時中被棄保！所以要挺住基本盤，當然就是為了市議員，市議員不能被犧牲！他有朋友認為蔣萬安大概當選了！恭喜蔣萬安！

郭正亮在《新聞大白話》分析，一般大家會去看持續做民調的單位，才有參考價值，即使有機構效應，但長期看也會比較準確。有一些則是選舉的時候突然做民調，且都剛剛好是他們屬意的候選人第一名，有這麼巧的事？

郭正亮認為，這種作法，大家不會去看他們民調的價值，而是去看政治動機。政治動機就是不要讓陳時中被棄保，不讓陳時中被棄保，這時蔣萬安就篤定當選！

郭正亮進一步解釋，如果發生棄保，會有利於黃珊珊，綠營最不希望蔣萬安當選，不會全部流過來，只要5個百分點就好，就是關鍵的票數。

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮提到，他朋友看到這項民調，認為蔣萬安真是賺到了，綠營開始發功了，怕陳時中被棄保！所以要挺住基本盤，當然就是為了市議員，市議員不能被犧牲！

郭正亮也引述沈富雄的話，認為陳時中現在看起來「印堂發黑」，不太有精神，競選有點像上班。郭正亮以他自己的經驗稱，選舉到後面如果開始覺得不錯，會有自信，每天都會急著出門，不想回家，很亢奮，有光與熱，現在蔣萬安和黃珊珊有這種感覺。

郭正亮直言，陳時中給人的感覺是，既然被提名，就走完流程，像是在上班，安排的場合都盡量去，給的人設盡量演，可是就是在上班！候選人選倒像是在上班，就是已經沒有個人的自信了！