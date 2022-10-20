巨大公司職工福利委員會慶祝集團創立50周年紀念，舉辦星光慢跑「Giant 50 有你逗陣行」活動，共有1500多名員工參加。（民眾提供）

巨大公司職工福利委員會20日慶祝集團創立50周年，下午5時許舉辦星光慢跑「Giant 50 有你逗陣行」員工1500人參加，外加數百里民共襄盛舉，一起由廠區慢跑或步行的到松柏港來回7公里。總經理王火明強調，活動時間帶著微微秋意，一行沿著四好橋溝到松柏港沿途擁有自然的鄉村及夕陽美景，讓參與的員工們都能欣賞景致及放鬆紓壓。

巨大公司指出，職工福利委員會理事長陳吉昌為鼓勵員工多運動、健康體魄，提升免疫力，因應後疫情時代新生活運動，鼓勵員工利用下班之餘，用短時間的跑步或健走等緩和心情，享受周圍環境之美。

巨大公司今天下午5時25分，舉行「Giant 50 有你逗陣行」，由GTM總經理王火明主持，立法院副院長蔡其昌助理，市議員施志昌、吳敏濟及市議員參選人李文傑等應邀與會，每位參與員工都送T恤＆彈力運動收納腰帶；為落實敦親睦鄰工作於活動前夕，動員40名員工用三天時間把3公里餘活動路程，打掃的乾乾淨淨做好企業好鄰居的表現。

「Giant 50 有你逗陣行」在公司廣場展開，由GTM總經理王火明協同工會理事長陳吉昌，先與1500位員工及來賓做暖身操後，即時出發，從廠區到松柏港來回7公里，沿途不少員工是散步前行，有人邊走邊閒話家常，也有一路高歌曲，活動多采多姿，直至下午7時許全體員工領取餐點返回公司後，結束這場活動。

巨大公司員工強調，他們整天在公司內工作，實在很需要做些運動，因此常有多位朋友下班後集中散步，公司舉辦這慢跑活動很符合大家的期待，亦顧及員工的身體健康，希望能夠常常舉辦，也能增進員工間的情誼。