摩根大通表示，明年油價可能維持在每桶80美元左右，但如果對石油產業的投資不足，未來10年的供應將愈趨緊繃，隨著石油需求上升，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）未能達其生產目標，以及美國頁岩油的生產放緩，價格可能升至每桶150美元。

商業內幕報導，摩根大通全球能源戰略主管馬利克（Christyan Malek）表示，儘管今年油價已經上漲40%，但石油產業的投資不足，可能會使供應更加緊繃。

馬利克表示，石油是他們所看到最需要投資的地方，無論是維持現有的生產基地或是繼續發展，雖然人們已經意識到石油和天然氣的投資需求，但它並沒有實際轉為額外支出。他預估，「石油投資於2030年將減少3000億美元」。

因此，全球能源市場可能將受到衝擊，由於2030年每日石油需求估比2019年增加710萬桶，意味著屆時將出現每天70萬桶的短缺，有鑑於此，油價可能會持續走高。

針對投資不足的原因，馬力克解釋可能是OPEC+的決定，從11月起減產每天200萬桶的產能，原因是減產可能會降低對能源市場的投資。他補充，OPEC+的作用不僅限於滿足需求，而是對市場投資達到激勵效果，以確保足夠的供應滿足對未來的需求。