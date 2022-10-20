去年以來房價大漲，明年公告土地現值、後年調整的公告地價可能有感上調。房仲業指出，2017年起全台公告土地現值多呈現上下微幅調整，若沒有特殊政策考量，關係增值稅和地價稅基的公告土地現值、公告地價可能都會明顯調漲，公告土地現值可能連五漲，尤其房價飆漲的新竹地區，漲勢恐相對有感。

信義企研室專案經理曾敬德指出，地價調查是採取前一年9月2日至當年9月1日期間內的不動產成交案件，而2021年9月到2022年9月期間，正是房價大幅上漲的期間，明年公告土地現值、後年公告地價可能會因此而調漲。

以內政部房價指數顯示，六都今年第二季的住宅價格指數，普遍年增率達到6％～14％，南二都的台南與高雄住宅價格指數年增率也達12％～14％，漲幅最小的是台北市的6％，過去一年全台的房價漲幅相當明顯。

曾敬德表示，通常地方政府決定調整方向與幅度時，也會考量當下的時空背景，若沒有特別考量，則明年售屋要繳納的土增稅可能因此增加，而後年公告地價若調漲，則絕大多數的屋主與地主地價稅也會跟著增加，房價大漲後的交易稅、持有稅都會跟著增加。

全國公告土地現值調幅在2014、2015年間均高達12％以上，不過自2017年起調幅多在2.5％以內，2018年還調降0.8％，相較於近年調幅不大，若反應過去一年房價大漲，明年公告土地現值調整有機會挑戰連五漲。而二年一調的公告地價經過2018、2020年的調降，今年調漲約2.7％，預期後年調漲的機會相當高。