中選會主委李進勇率團隊今前往中華電信公司瞭解111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決電腦計票作業及相關資安工作之籌備情形，期許在中選會與中華電信公司合作下順利完成本次電腦計票作業。李進勇強調，電腦計票過程是安全透明的作業程序，計票結果確保迅速正確，而且可接受全民的檢驗與信賴。

李進勇表示，近年來外界最關注的，莫過於電腦計票資安防護與開票統計過程及結果，所以中選會必須建立民眾對電腦計票過程的信心，讓外界充分知曉，第一要做好防止外力對電腦計票系統的干預。第二，確保計票結果是正確、安全、透明及無法做假的，此皆有賴中華電信團隊的專案協助。

中華電信公司董事長謝繼茂表示，從中央計票主備援中心到各地選務中心，各項軟硬體及網路設備均已佈建資安防禦及監控機制。近期網路攻擊事件頻率陡增，本公司亦特別強化資安防禦工作，有能力、有信心，必能確保電腦計票系統運作的安全性及公正性，中華電信公司必當秉持專業，盡力完成各項挑戰，期許本次電腦計票案與中選會同仁通力合作，順利完成。

中華資安公司表示，當日會動員超過800名資安人力，進駐中華電信北、中、南監控指揮中心、中央選情中心、各直轄市、縣（市）選舉委員會選情中心及各選務作業中心，投票日全面監控電腦計票系統、資訊設備及網路電路，以確保電腦計票整體架構高安全性，並備妥相關緊急應變措施。

中選會指出，整個選務計票過程是公開透明，受外界的監督，開票過程均公開唱票，主任管理員填寫投開票所報告表1式3份 ，1份張貼於投開票所門口供民眾周知外，1份速送公所選務作業中心，另1份由選務作業中心留存。

投開票所報告表送達選務作業中心後，分別由2位登錄員輸入計票系統，經2次資料輸入相同才可進入計票系統統計並供各界查詢。另各政黨、媒體均有派人至投開票所自行回報開票及統計結果，均可驗證本會計票結果。因此計票的過程是完全透明、公正、公開及可接受全民的檢驗與信賴。

中選會強調，本次電腦計票作業368個選務作業中心，動員約1700名人力投入電腦計票登錄工作，以迅速進行電腦計票結果登錄作業。