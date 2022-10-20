梁舒涵日前參賽障礙跑競賽，全身都是爛泥。（寬寬整合行銷提供）

演員梁舒涵日前受邀體驗「斯巴達障礙跑競賽」，甚至當天早上還在台北拍戲，中午下戲後立刻與父母開車直奔台中參加活動，曾以《女兵日記》獲得金鐘獎新進演員獎的她，這次化身真正的女兵，一路過關斬將，感受斯巴達的魅力。

當天總共5公里、20個障礙關卡，梁舒涵毫無「偶包」，就連被選手戲稱是「泰式奶茶」的水池關卡，她也豪不猶豫的下水，最終成功獲得完賽獎牌。平常運動以爬山跟打羽球居多的梁舒涵，坦言第一次參加障礙跑競賽十分緊張，但開跑之後跟著大家一起闖關，所以漸漸不再緊張，反而是被激起想破關的心情。

她也分享到單槓類的項目最令她苦手：「其實我的上臂是我全身肌群裡偏弱的肌群，所以吊單槓前進的關卡還有爬桿的關卡對我來說是最困難的。」但仍覺得非常有趣：「一不小心以為自己是不是在拍戲，平常很少這麼耗體力的活動。」

當天上午下起了大雨，導致賽道更為泥濘，還好梁舒涵賽前得知會跑到全身都是爛泥，所以特地挑了一整套報廢也比較不會心痛的衣著跟鞋子，笑說：「跑完像是獲得一雙全新的鞋，白色款變秋季最新款泰奶色系！」但是她卻忘了跟爸爸媽媽說，導致全程陪同參賽的爸爸還穿了全新的球鞋，跑完都開口笑了。