不少女孩都害怕婚後得面臨難解的婆媳問題，一名人妻就因為和婆婆相處不愉快，夫妻倆被趕出家門後，憑著自己的努力買下一間新房，沒想到婆婆得知消息，竟表示想要一起住，讓人妻相當傻眼，而這則貼文曝光後，許多網友說，「硬闖就是報警」，建議人妻千萬不要心軟。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，友人夫妻倆和婆婆的關係不佳，兩人被趕出家門後，省吃儉用地存錢多年，好不容易買下一間房子，決定登記在友人名下，不料，收到消息的婆婆居然宣告也要搬來新房同住，直說要「享享清福」。這讓友人完全無法接受，好奇詢問，「可不可以抵死不開門呢？」

文章一出，隨即引發網友討論，紛紛留言，「我是會潑水趕人XD」、「新房沒有，塔位可以」、「趕出去，不要臉的大媽」、「直接當面說不要想搬來，不然到時候她一哭二鬧，鬧到鄰居那裡，不想開門都不行」、「可以先叫自己娘家爸媽來卡位」。

另外，也有網友指出，只要房屋所有權人或屋主不同意，房子若被強行進入，可以報警控告私闖民宅，「名字誰的，誰就有權趕人」、「屋主最大！當然有權拒於門外」、「記得錄影存證，再來騷擾就報警」、「房子是登記媳婦的名字，如果媳婦沒同意，硬闖就是犯法」。