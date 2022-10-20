富士達保經秉持著專業、誠信、負責任的企業理念，已連續八年榮獲「國家品牌玉山獎-傑出企業獎」肯定。公司成立至今已邁入第16年，其規模與營收逐年成長。

富士達保經董事長廖學茂已連續七年獲「國家品牌玉山獎-傑出領導人獎」，並於2018年及2021年二度獲頒「傑出企業領導人全國首獎」。

廖學茂表示，近期防疫險之亂、保險公司淨值問題與通膨升息的話題不斷衝擊著保險業界，作為保經通路，代理超過30間產壽險公司，可以用最嚴格的標準為保戶把關，從保戶的立場出發，規劃最合適的保單。這樣的優勢也讓我們在疫情之中仍能保持業績成長態勢。

富士達保經今年啟動增員計畫，積極延攬各界人才，欲加速增員、增才的腳步，目標至明年中成長200％。在國內壽險業務大軍今年前八月呈現衰退，流失近1.1萬人，但富士達保經的人力不減反增，推出「CEO培育鑫專案」、「ODP創業鑫專案」及「1000大企業人才招募專案」三大徵才專案持續吸引優質人才加入。

其中，包含高額的財務補助及全方位的內部訓練，無論是沒有任何保險經驗的年輕人、頂尖的業務高手或是已在其他產業擁有豐富經歷的中高階主管，都能透過專案快速銜接，在富士達發揮潛能、挑戰無限可能。

富士達保經成立邁入第16年，持續以作為保經業的模範為目標，多年來以優質的服務與完善的經運模式，獲多項大獎肯定，包含五度蟬聯「華人公益金傳獎」、六度蟬聯「保險信望愛獎」、兩度蟬聯卓越保險評比「最佳保險經紀人獎」等。

富士達保經期望透過有溫度的服務及最專業的保險規劃，幫助每個人做最好的風險控管，並持續投注資源培育業務人才。