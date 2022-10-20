全球知名顧問公司IDC（國際數據資訊）於20日舉辦「IDC TAIWAN數位轉型領袖高峰論壇2022」，邀請行政院數位部部長唐鳳蒞臨現場開幕致詞，多位科技公司高階主管分享企業推動數位轉型的實務與經驗，並於論壇中頒發「2022未來企業大獎」。

中華電信以「資訊賦能促進疫情下的企業永續經營」為主題，榮獲台灣區「2022數位韌性獎」（Special Award for Digital Resiliency），展現中華電信在面臨新冠肺炎疫情衝擊及因應全球數位化浪潮下，以多年來累積的資通訊專業技術能量，對內確保關鍵基礎設施網路、資訊機房及重要資訊系統正常運作，並確保員工健康防護；對外提升客戶服務品質，同時積極支援政府各項防疫工作與措施，共同守護國人健康。

IDC是全球專業的科技諮詢與研究調查公司，擁有超過1,100名分析師，每年嚴謹評選在數位科技領域具創新表現的傑出企業予以表揚，頗受科技產業界矚目。其中，「數位韌性獎」係表彰「具有數位韌性的組織，而數位韌性是指組織可以通過其數位能力快速恢復業務營運，還可以利用變革因素來確保其在下一個常態中成功」之企業。近年來，國際間倡議數位韌性的趨勢大幅增強，也受到政府與企業高度重視，此獎項更顯關鍵。

中華電信自2019年開始推動全公司的策略轉型，藉由推動「以客戶為核心」的轉型策略，發展各項資通訊創新科技應用，並專注企業永續策略，確立「數位經濟發動機、創新產業領航員、幸福價值守護者、綠色企業開拓者、社會價值引導員」五大永續支柱。這次獲得台灣區「數位韌性獎」，肯定中華電信因應疫情及數位化變革，以推展零接觸及遠距、創新應用服務、數位轉型等三大發展策略，落實從公司治理與政府智慧治理，落實到企業客戶，以變革因應變局，以創新開啟新局的重要意圖。

林昭陽代表領獎時表示，中華電信以永續為前提，發揮資通訊優勢，一方面推動公司內部數位轉型，另一方面累積轉型成功經驗，協助客戶數位轉型，以公司內部資訊系統的改造經驗與客戶溝通，可以更加理解客戶的痛點，讓客戶更信賴中華電信的專業能力，幫助客戶順利完成數位轉型工作。

為實現「以技術為本」的核心價值，邁入後疫情時代，中華電信將持續打造卓越雲化資訊服務公司、加速公司內部系統現代化、賦能客戶做好數位轉型，並提供客戶更好的數位生活。此外，更將著重數位轉型的整體布局，加速發展5G、AI並結合雲端、網路、資訊安全、各式終端/載具等ICT創新應用服務，以數位科技扮演推動ESG的重要角色，持續朝向「成為最有價值與最值得信賴的資通訊公司」的願景邁進。