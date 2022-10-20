7旬老婦遭詐，龜山警神預測劇情成功阻詐保住養老金。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

7旬老婦遭詐，龜山警神預測劇情成功阻詐保住養老金。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市龜山區一名七旬鄭姓老婦，昨日下午接獲一位自稱「陳警官」的男子聲稱老婦的健保卡遭到盜用並且涉嫌洗錢案，要老婦到附近的銀行匯錢來解除警示帳戶，老婦聽聞後深怕自己涉入刑案，便遵照詐騙集團的指示到附近的郵局要匯款，由於金額不小郵局行員便耐心詢問，但是老婦對於行員所問都避重就輕回答，行員認為老婦可能有遭到詐騙的可能，便通知龜山分局坪頂所員警到場了解，警方到場後，老婦只說了前情，現場處理警員徐偉皓便接續講出後面的劇情，老婦才驚覺這是詐騙集團慣用的手法跟劇情，也謝謝警方跟郵局行員的幫忙，順利保住了他的養老金15萬元。

昨日下午龜山分局坪頂派出所警員林哲民及徐偉皓執行巡邏勤務時，接獲轄區大崗郵局行員來電，指稱有名70歲鄭姓老婦疑似遭到詐騙集團詐騙準備匯出15萬元，儘管行員苦口婆心勸告但仍不被老婦所接受，故請警方到場協助，老婦見警察到來後才說出自己因為接獲到一名自稱「陳警官」的男子表示老婦的健保卡遭到盜用並涉嫌洗錢案，因為事涉刑事案件所以不可以跟任何人提起，因此老婦對於行員所問只能避重就輕的回答，警員徐偉皓聽完老婦講完前面的話之後緊接著就講出後面的劇情，老婦驚訝的表示警察怎麼都知道，徐警就跟老婦說這是詐騙集團慣用的手法及劇情，要相信真警察講的話，不要相信詐騙集團的假警察，老婦這才知道自己差點受騙，並不斷表示自己多年前已經被詐騙集團騙過一次，這次好險有熱心的郵局行員跟警察，才能夠讓自己保住剩下的養老金15萬元。

結束了一場虛驚之後，老婦才想起自己從上午接到詐騙集團電話之後就沒有吃過東西，身體愈虛弱，警方旋即將老婦先帶回派出所提供熱食給她食用，老婦笑稱：「只有真的警察會無私為民眾著想，假的警察才會叫我去匯錢」。

坪頂派出所所長孫維鴻表示家中若有長輩或獨居家人應時常給予關心並時時提醒，以避免遭詐騙；並且再次呼籲民眾，檢警機關不會透過電話指示民眾交付錢財，也不會監管任何帳戶，更不會要求收取現金或存簿，請民眾切勿聽信詐騙集團指示來匯款或轉帳，若遇到疑似遭詐騙事件，切記防詐三口訣「一聽、二掛、三查證」，聽到關鍵字、掛斷電話、撥打110或165專線查證，謹慎以對，小心求證。