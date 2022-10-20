HAPPY GO推出「環保兌最大」活動，兌點並完成指定任務實踐愛地球行動，就有機會抽中Gogoro。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO首度推出「小點數大驚喜」兌點活動，只要兌換綠色環保花車商品一份，就能將Gogoro騎回家。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO日前邀請卡友一起下載HAPPY GO App，取代實體卡片活動，已抽出環保電動機車Gogoro幸運得主。(HAPPY GO提供）

疫情趨緩百貨周年慶熱鬧開打，HAPPY GO Pay推出單筆消費滿額點數5倍贈活動，百貨周年慶首四日再加碼10倍贈。(HAPPY GO提供）

百貨公司周年慶開打，HAPPY GO助攻買氣推出「環保兌最大」活動，延續品牌今年宣示的「改變多一些、快樂多一點」永續行動，邀請卡友以HAPPY GO App兌點享折扣，今年除可以HAPPY GO App兌換全台SOGO百貨購物金外，兌點並完成指定任務，實踐愛地球行動，還有機會抽中Gogoro環保電動機車及萬元旅遊金。此外，更推出「小點數大驚喜」兌點活動，包含綠色環保花車及輪盤抽獎遊戲，有機會將綠色永續商品、iPhone手機、Garmin運動手表等獎品帶回家。

針對疫後新經濟，HAPPY GO鼓勵卡友多以HAPPY GO Pay消費，單筆消費滿額點數5倍贈，百貨周年慶首四日再加碼10倍贈，選擇分期卡友還能獲得額外100點，最高可享有HAPPY GO點數2萬1200點。

HAPPY GO首度推出「環保兌最大5購厲害」，即起至12月31日，只要卡友兌點且符合五大任務其一，有機會抽中Gogoro環保電動機車，或雄獅萬元旅遊金，包含用HAPPY GO App消費累點、綁定HAPPY GO App為發票載具、愛心捐點一次、完成每天7000步任務一次、使用HAPPY GO點數兌換綠色環保花車商品一份，完成任務做環保，就能將Gogoro騎回家。

此外，卡友可用HAPPY GO點數，兌換對環境低汙染綠色商品，包含環保水壺、USB電風扇、環保餐具、環保購物袋，可分解環保手機殼等；更推出小點數大驚喜輪盤活動，用HAPPY GO 10點啟動遊戲，有機會獲得iPhone 13 pro、Garmin手表或百貨禮券。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷執行副總經理李明城指出，觀察HAPPY GO Pay今年前三季的使用，不僅開放20家以上銀行綁定支援，提供分期功能，也有效帶動交易金額和人數，交易人數年增近1.3倍，交易金額更較去年同期成長1.5倍，分期功能金額更成長1.7倍。如台中大遠百周年慶，首四日交易人數成長更高達1.8倍。

即起至12月31日，於指定通路持HAPPY GO Pay並綁定指定卡別，可獲得單筆消費滿額點數5倍贈，各百貨周年慶更加碼首四日10倍贈優惠。