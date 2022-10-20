民進黨基隆市長參選人蔡適應今天(20日)公布「通勤族3省方案」政見，盼為通勤族省荷包、省時間、省麻煩。他上任後，則要推動短中長期交通計畫，改善通勤族問題。

蔡適應今(20日)在臉書粉專貼文表示，今天發表「通勤族3省方案」政見，要為通勤的朋友省荷包、省時間、省麻煩。他從基層出身，過去長期通勤，深深了解每日通勤的辛苦。特別是基隆市的通勤和交通，所以他擬定推動基隆通勤的短中長期的計畫、讓交通更加順暢。

蔡適應接著指出，評估近期要汰換15輛的老舊公車，並再補足25位司機，以及由基隆市公車處全面接管R路線公車，徹底解決脫班嚴重的問題，並推動台鐵月票搭乘基隆市公車免費的專案，鼓勵民眾搭乘公車轉乘台鐵。

針對中期方案，蔡適應指出，他會協調基北北桃一起坐下來，討論首都圈的通勤月票。還有繼續增加國道的快捷公車，讓通勤的朋友可以有更多的路線使用，減少通勤上班的時間，並持續開闢市內跨區路線公車。

至於長期方案方面，蔡適應接著指出，國道一號拓寬的部分，已經通過可行性評估，還有增設七堵匝道，基隆市政府的委託規劃案已經決標，他會持續推動，以及開放基隆的路權，讓雙北聯營的公車可以延伸到基隆，基隆的公車也能延伸到雙北。他強調，力拚在明年第四季發包動工。

蔡適應表示，今天他將完整的政策提出，對於基隆通勤的願景，他有自信讓基隆的交通建設，符合基隆市民的需求，也期盼11月26日市民能支持他，接棒基隆、延續光榮。