有「地表最強大叔」稱號的51歲韓國男星馬東石，今(20日)出席頒獎活動致詞時，他特別稱交往6年、小17歲的女友藝正花為「我深愛的老婆」，意外曝光了2人已結婚的事實。對此，經紀公司也證實2人已在去年登記結婚。

馬東石今在第12屆美麗的藝術人大賞上，獲頒「年度電影藝術人獎」，在感言尾聲他也特地感謝「我深愛的老婆」嚴正花，意外曝光已婚身分，對此，經紀公司也證實喜訊，並透露由於馬東石目前行程繁忙，婚禮將會在日後舉行。

馬東石因電影《屍速列車》、《犯罪都市》、《與神同行》、《冠軍大叔》等電影，讓他知名度大升，甚至出演好萊塢電影《永恆族》，最強大叔形象深植人心，他2016年認愛有「南韓最美健身教練」稱號的藝正花，兩人因為同樣愛運動而熟識。

而雖然年齡差距大，兩人仍穩定交往6年，感情始終甜蜜，不時會在社群或公開場合放閃，曾結伴出席尹啟相婚禮，馬東石更把女友紹給安潔莉娜裘莉認識，而小倆口多次傳出將結婚的好消息，現終於修成正果，也讓外界相當開心。