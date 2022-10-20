「2022年軍事體驗暨環境教育活動」，藉由豐富多元的課程內容，進一步認識這座美麗的島嶼(圖／金管處提供)

金門擁有豐富的戰役史蹟，藉由多元環境教育活動，讓民眾瞭解過去的歷史脈絡(圖／金管處提供)

為推廣金門戰地史蹟，活化珍貴的戰地資源，金門國家公園管理處於今(20)日辦理第一梯次「2022年軍事體驗暨環境教育活動」，藉由豐富多元的課程內容，帶領民眾體驗烈嶼戰地風情，反應熱烈。

這項活動利用烈嶼四維七營區、南山頭四營區以及L-18營區進行基礎射手訓練、射擊測驗及水彈槍對戰等等，透過不同的營區設計，學習不同的環境攻防戰略。以全方位的角度，讓參加的民眾瞭解烈嶼的歷史脈絡、全島防禦系統的建置，更透過在地的風味餐，進一步認識這座美麗的島嶼，參加的民眾都大手比讚，直呼不虛此行。

金管處指出，金門擁有豐富的戰役史蹟，為活化這些珍貴的戰地資源，特別規劃一天一夜的軍事體驗活動，並藉由多元環境教育活動，讓戰役史蹟更貼近民眾日常。從食、衣、住、行等面向，綜觀金門的戰地風華，讓民眾瞭解過去的歷史脈絡，進而更珍惜如今和平的可貴。

金管處表示，該活動自10月5日開放報名後，獲得民眾熱烈支持，並於10月15日額滿，總計80位民眾報名參加。另外，為進行課程教學，活動期間(10月20日、11月2日、11月9日、11月13日、11月17日、11月18日、12月1日)南山頭四營區以及L-18營區將分別管制3小時(12時30分至15時30分、15時至18時)，請民眾特別留意並關注金門國家公園粉絲專頁資訊。