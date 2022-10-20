詹仁雄（左）與丁哲珉今天參加金鐘獎國際工作坊針對「台韓綜藝的趨勢脈動解析與應對」對談。（三立提供）

金鐘獎系列活動「國際工作坊」今（20日）邀請製作韓粽《第六感》、《Running Man》、《謎追里8-1000》的丁哲珉PD，與台灣知名製作人詹仁雄針對「台韓綜藝的趨勢脈動解析與應對」對談。丁哲珉與「國民MC」劉在錫合作過3次，誇他主持經驗超過30年，對任何事物仍保持熱情，「大家都說劉在錫很難溝通，但對我來說他是有趣的人，我跟他會喜歡這些企劃，是因為我們的答案都很像。」

丁哲珉透露找實境節目班底時，會和人選對談1小時以上，從中理解對方人品，決定後讓他們發揮。不過，比起收視率，丁哲珉更在乎藝人的長期發展，不想因效果害藝人挨罵，認為畫面都是團隊覺得好才播出來，所以應該由他承受責難。

他在後台得知詹仁雄曾叫藝人做「不可能的任務」，例如要黑人當湯姆克魯斯保鑣、叫阿雅去摸總統臉，丁哲珉驚呼後者在韓國會被抓起來，但覺得很有趣，如果藝人有勇氣的話會請他挑戰，笑說「應該不會出現這種人」。

「第57電視金鐘獎」節目類頒獎典禮、戲劇類頒獎典禮分別訂於10月21日（五）、10月22日（六）晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、東森美洲台、馬來西亞Unifi TV同步收看；亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。