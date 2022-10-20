有媒體報導指出，根據交通部鐵道局最新的「基隆捷運環境影響說明書」，採用LRRT系統（輕軌捷運）的基捷根本就是「假捷運，真輕軌」。鐵道局晚間發新聞稿，以號誌類型、駕駛方式、路權及速限等4點反駁。

媒體報導指出，基捷雖然打著中運量捷運名號，但根據鐵道局最新的「基隆捷運環境影響說明書」，其規畫使用的系統是低底盤輕軌車、採架空線、月台無閘門等系統，並採用LRRT系統（輕軌捷運）的服務水準；單日旅運量約9萬人次也恰巧只通過中運量標準，用捷運經費，蓋輕軌系統，有灌水之嫌，猶如「披著捷運外皮的基隆輕軌」。

鐵道局表示，基捷最大站間運量約每小時8000人次，採LRRT中運量捷運系統，除考量運量需求外，交通部基於軌道產業政策考量及結合軌道國產化策略與延續「國車國造」成果，由LRT輕軌運輸系統提升為具備自動列車運轉（ATO）裝置的LRRT中運量捷運系統。

鐵道局表示，依交通部頒「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，中運量系統運能是每小時5千至2萬人次。基捷第一階段只到八堵，最大站間運量已達每小時8千人次，未來延伸至基隆，運量將再提升。

鐵道局指出，基捷規劃採用LRRT中運量系統，全線A型專用路權，列車具備自動駕駛（ATO）、自動控制（ATC）、自動防護（ATP）及集中監視與調度（ATS）功能，車站均設置月台門，最高運能營運時速可達70公里；明顯有別於輕軌列車採用簡易號誌指示列車運轉、司機員目視駕駛、行駛於B型速度受路面交通影響，且時速僅20至25公里等4點。