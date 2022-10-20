靜芳今推出新歌〈狗勾〉。（宝島唱片行提供）

靜芳今推出新歌〈狗勾〉。（宝島唱片行提供）

有「青春教主」美譽的靜芳今（20日）滿19歲，選在長尾巴這天宣布大事，就是她即將推出首張專輯《靜芳宇宙》，也提到專輯英文名《18 Universe》獨具意義，「紀錄了我18歲這一年的點點滴滴，也想透過歌曲，讓大家了解我的世界觀、經歷了什麼事，希望大家喜歡」；靜芳憑一支被狗狗嚇到的短片，瞬收300萬流量走紅，甜美不做作的個性吸粉無數，創作力旺盛的她，近期埋首寫歌，今上線的新歌〈狗勾〉讓全網聞之都會心一笑，想到靜芳當時被可愛小狗突變臉狂吠嚇到的可愛模樣。

靜芳應該是第一個因「被狗嚇到」而蝴蝶效應造成日後發片契機的女歌手，被問會一朝被蛇咬、十年怕草繩嗎？有沒有造成後遺症？她笑說：「其實在第一部狗勾影片後，我還有第二部。」二部曲也是在同個地點，同樣台詞，遇見了一隻狗勾，只是她最後並沒有上前去，「但我不是害怕，而是擔心自己會不會打擾到這些流浪的小動物們」；她很喜歡和流浪貓聊天，喜歡蹲在馬路旁看著他們，雖不只一次被流浪貓抓傷手，但不害怕，還是會蹲下來跟流浪貓貓聊天：「與人相處需要用很多心思，擔心自己的言行舉止會不會不夠好，但在小動物面前可以很輕鬆。」

〈狗勾〉MV劇情描述男主角帶著狗勾散步撞倒了女主角，後來2人慢慢走在一起，變成了1狗2人的生活日常，當起床時看見對方、還有狗勾就是最大的幸福，雖然也有小小的爭吵，可是愛的本質一直存在，MV最後，三人組在海邊盡情奔跑，不在乎世界發生什麼，只專注在對於彼此甜甜的喜歡、以及自己的生活態度。最難忘的是一場睡衣暖爐戲跪地而磨傷膝蓋，當下超痛但怕影響拍攝她選擇忍住不說，之後接沙丘場景，她得爬上約3層樓高的沙丘，「我忍痛爬，當天只有18度，我穿著短褲跟比基尼上衣，又冷又餓又痛，沙子還黏在傷口上，到現在都還沒好」。