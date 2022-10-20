桃檢反賄選，推出4款創意聊天貼圖呼籲多轉發。(蔡依珍攝)

桃檢反賄選，推出4款創意聊天貼圖呼籲多轉發。(蔡依珍攝)

桃園地檢署宣導反賄選，20日和永平工商合推4款創意聊天貼圖，在長輩常用的早安圖中融入巧思，將查察賄選情資融入可愛的貼圖，創意十足，全免費下載，檢察長俞秀端盼民眾多多轉發，讓反賄選觀念能融入民眾生活，一起打造「賄選零容忍、清淨桃花園」的未來。

桃檢「反賄選Line貼圖」，共有大溪陀螺、桃檢反賄VTuber、拉拉山水蜜桃、反賄Q版檢察官4個系列，20日由檢察官李韋誠、戎婕不辦案、改做形象大使，帶領永平工商表藝科學生展示走秀，宣傳反賄選創意貼圖，希望透過設計兼具教育及有趣Line貼圖，揪民眾每天都能Line、Line、Line（來、來、來），召集更多反賄Line好友，有檢舉情資就Line桃檢，不僅可以守護家園，更可以賺取高額獎金。

「強力查賄，就是最好的反賄宣導！」俞秀端說，設置檢舉賄選專區LINE外，也著重於結合轄內多元資源推動反賄選宣導，所以特別結合永平工商鼓勵學生創作反賄選LINE貼圖，讓反賄選融入民眾生活，希望大家多多轉發，且也有許多不同的變化圖樣，希望能響應現代年輕人的喜好，同時也呼籲民眾可以加入桃園地檢官方Line，桃園地檢署會不定期提醒公正選舉、反賄的重要訊息，一起打造「賄選零容忍、清淨桃花園」的未來。

民眾即起可洽桃園地檢署官網的犯罪預防反賄選專區(https://www.tyc.moj.gov.tw/294079/666588/666623/Nodelist)，免費下載，還可多多轉發，一起宣導反賄觀念。