王陽明與鄭人碩領軍主持的LINE TV時尚實境節目《紳士任務》，本周導師團們將聯手改造因為受傷而產生心魔的籃球員劉宏柏，希望他重新回到場上比賽之外，將他改造成陽光潮男。

王陽明和鄭人碩為了讓被改造者劉宏柏找回打籃球的初衷以及快樂，特別找到他大學時期打籃球的戰友小麥及賴打，一起和「紳士導師團」來場３對３鬥牛賽。劉宏柏看到好友前來，果真放鬆不少，在球場上恣意發揮，尤其當被王陽明防守時，更是一個過人直接灌籃，攻防戰相當精采。

劉宏柏身高194公分，被稱作「長人」的他，平常都以Ｔ恤、牛仔褲或棉褲等基本款穿搭為主，但劉宏柏吐露，其實自己私下也想有「星味」，零貳柒髮廊總監 KEN 桑隨即幫他設計有「衝勁、戰鬥感」的髮型，先將兩側頭髮剃掉，並刻上「軌道」線條增添個性，潮流美學服裝造型師璟毅也替劉宏柏穿上花襯衫，化身陽光潮男，王陽明、鄭人碩看到也直說帥。