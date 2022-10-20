女子青年亞洲盃曲棍球賽，中華台北勇奪亞軍。（蔡宜助提供／廖志晃南投傳真）

女子青年亞洲盃曲棍球賽，中華台北教練團與菁英戰將。（蔡宜助提供／廖志晃南投傳真）

2022年女子青年亞洲盃曲棍球錦標賽，在哈薩克塔爾迪庫爾干市（Taldykorgan）開打，中華台北過關斬將，力克各國參賽隊伍，獲得預賽5勝0敗的優異戰績，20日金牌戰與地主隊哈薩克交鋒，最終以2：7落敗獲得亞軍，已是近年中華台北青年隊在國際賽最佳成績。

中華民國曲棍球協會理事長蔡宜助表示，台灣由中華台北曲棍球協會領隊王淑蕙、經理陳美貞、教練劉國錢、張俊秀、蔡明恒等人組成教練團，從國家培訓隊中挑選24名好手培訓，最後挑選18名優秀選手組成國家代表隊，在國立竹山高中進行為期20天的賽前集訓。

王淑蕙表示，此次有中華台北、香港、哈薩克、烏茲別克、塔吉克及印尼等6支隊伍參賽；中華台北選手實力強勁，平均年齡17.5歲。

張俊秀教練表示，預賽採循環賽制、從預賽開始中華台北一路過關斬將，在預賽創下5勝0敗的優異戰績。

劉國錢指出，從暑期集訓迄今，每位選手都氣勢高昂，團隊凝聚力強，奪牌氣勢旺盛，在賽場上扛住壓力，穩定發揮實力、落實執行教練團所下達戰術。

蔡明恒說，能將亞軍獎盃帶回國，是中華台北女子曲棍球隊最大的榮耀，也是平時選手辛苦訓練準備、教練團用心訓練指導、搭配戰術所獲得的亮麗成果。

陳美貞表示，亞洲女子曲棍球會員約有40個國家，其中以印度實力最佳，中華台北實力也在水準之上，去年於亞洲運動會獲第8名，近10年平均成績都在前8名，女子青年隊此次獲得佳績，未來持續努力培訓，目標是在2026年日本廣島亞運力拚前6名。