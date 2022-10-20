桃園市一名34歲越籍范姓男移工， 昨晚到觀音區一間小吃店用餐，遇到警方上門臨檢，心虛想從後門偷溜，卻被員警發現攔下盤查。范男雖出示手機翻拍的護照，但照片中人臉上有顆痣，明顯不是本人，警方隨後將他帶往桃園市專勤隊按指紋，查出竟是逃逸10年的移工，當場將其交由專勤隊收容處置。

大園警分局指出，觀音分駐所昨晚8時許臨檢轄內小吃店時，發現一名范男神情慌張想從後門溜走，員警見狀上前盤查，雖對方出示手機翻拍的護照照片，但照片上的人臉有一顆痣，臉型也較消瘦，明顯不是范男本人，讓員警覺得相當可疑。

范男為取得員警信任，辯稱護照放在附近工廠，員警隨即開車載他前往拿取證件，但他卻故意引導往海邊方向繞路，顯然想拖延時間，員警便將他帶回派出所追查身分。

警方利用范男提供的姓名查詢，仍堅稱照片裡是他本人，並說自己已將痣點掉，但點痣位置連3次都講錯，員警也只能搖頭苦笑，將他帶往桃園市專勤隊按捺指紋，一查發現他是逃逸10年的越籍移工，范男見事跡敗露當場啞口無言，警方後續將其交由專勤隊收容處置。