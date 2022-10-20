世界第二大純電動汽車廠商中國比亞迪（BYD）發佈消息稱，今年內將在德國等市場推出純電動乘用車。明年將銷售渠道擴大至法國等歐洲主要國家，其他中國電動車製造商也宣布進軍歐洲並發布新款車型。日媒報導稱，目前歐洲電動車年銷售120萬輛，是全球第2大市場，中國車企與德國福斯、美國特斯拉競爭已全面展開。

據《日本經濟新聞》報導，在4年來首次舉行的「巴黎國際車展」上，比亞迪的歐洲業務總經理麥克．舒（Michael Shu）宣佈在歐洲銷售純電動乘用車，「將把比亞迪的産品和創新技術帶到汽車發源地歐洲，力爭成為純電動汽車的全球領導者」。

報導指出，比亞迪計劃年底前在德國市場開始銷售，明年進軍法、英等國。供貨除了中國進口之外，也可能從新建的泰國廠出貨。以前僅在北歐試銷售，今後將正式進入歐洲市場，初期將推出SUV等3款車型。

比亞迪2022年1～6月全球電動汽車銷量為32萬輛，銷售量僅次於美國特斯拉，它通過電池自主生産的垂直整合型業務模式來降低價格。日本調查公司富歐睿(FOURIN）的中國調查部部長周錦程認為，「比亞迪設定了不享受補貼也能參與競爭的價格。再加上與智慧手機融合等的先進性，具有在歐洲被接受的基礎」。

報導指出，另一家中國大型車企長城汽車也發佈了6個電動車型，預計最早可以在歐洲市場銷售。另外，旗下擁有瑞典富豪汽車的民營汽車巨頭浙江吉利控股集團、以及旗下擁有英國汽車品牌「MG」的上海汽車集團正在擴大電動車銷售。吉利和上海汽車已進入歐洲電動車銷售的前10大公司。另一方面，歐洲車企在迎擊對手的同時也將加速轉向電動車業務，雷諾發佈了3款新型電動車，歐洲Stellantis也通過旗下品牌「吉普」推出首款電動車(EV)。

調查公司數據顯示，2022年上半年歐洲電動車銷量冠軍是大眾，第2位是Stellantis，第3位以下為美國特斯拉與韓國現代汽車，美國通用汽車（GM）計劃2023年將電動車重新帶進歐洲市場，競爭環境正日趨激化，僅日本電動車比較缺乏存在感。除了日産的電動車「LEAF」獲得一定評價之外，只有本田和馬自達等銷售少量電動車。

報導說，在全球電動車銷量中，歐洲佔到約2成，僅次於排在首位的中國。在歐洲，汽車的環保政策也將加強。歐盟委員會已宣佈在2035年之前達到乘用車零碳排的目標。