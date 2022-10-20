特拉斯今天宣布辭去英國首相一職

綜合BBC、英國《衛報》（The Guardian）報導，英國首相特拉斯（Liz Truss）目前正在唐寧街發表聲明，正式向大眾宣布辭去首相職務，成為歷史上僅45天即下台「最短命英相」。

特拉斯表示，已與查爾斯國王請示，將辭去保守黨領袖一職。聲明中指出，「我在經濟、國際情勢非常不穩定的時期上任，家庭和企業擔心該如何支付帳單、普丁發動的戰爭威脅擴及整個大陸…」

「英國因經濟成長緩慢停滯過久，我在保守黨的支持下成為首相，如期實施削減國民保險，制定低稅收、高經濟成長願景。我承認，儘管在這種情況下，仍無法兌現承諾和履行選舉政見。」

Prime Minister Liz Truss has RESIGNED. Democracy demands a general election, NOW! pic.twitter.com/J6ShPDpbTV — Peter Stefanovic (@PeterStefanovi2) October 20, 2022

經歷45多天的經濟動盪、市場崩盤，特拉斯在任期內失去2位重要部長，包括財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）及內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman），此現象幾乎失去黨內所有人對她的信心。

她還提到，今天早上我已經與黨團「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）會面，我們討論將在下週舉行新首相選舉，確保國家安全、經濟穩定。在此之前，我會繼續擔任英國首相直到新人選誕生。