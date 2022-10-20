國小許多題目為了讓學生易懂，卻反而時常出現自相矛盾的邏輯，就有一名大陸網友表示，自己小學寫數學題的時候，曾看到「一邊放水一邊加水」的題目，讓他實在無法理解意義何在，想不到如今出社會卻完全能夠體會，PO文也引發共鳴。

原PO在自己微博上說，小時候寫數學的應用題，曾做到「一邊放水一邊加水」的題目，之後也遇過許多類似的題型，要他們進行計算，但當時自己實在看不懂題目邏輯，心中不斷抱怨現實中怎麼可能有人這麼做。

原PO說感慨的是，如今畢業出了社會開始工作，回想起這題數學題，竟然完全能夠體會，覺得相當合理，自己也舉例「一邊覺得工作好煩，一邊又跟領導說我愛這份工作」。

許多大陸網友看到後直呼寫實到不行，留言：「一邊開冷氣，一邊蓋棉被」、「一邊熬夜，一邊卻在敷面膜」、「一邊亂花錢，一邊努力工作」，消息傳到台灣後，鄉民們紛紛接力：「我一邊活著，一邊等死」、「一邊睡覺，一邊划手機」，更有人引用知名電影《讓子彈飛》台詞：「一邊當縣長，一邊跪著要飯」；感嘆有許多看似矛盾的東西，真的是出社會後才能體會。