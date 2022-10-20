「爆漿玻璃麵包」則是圓蓬麵包淋上薄脆焦糖外衣，搭配一把小木槌，宜蘭縣長林姿妙（左2）體驗敲打破冰的樂趣。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭返鄉青年簡梓安（左）創立的甜點品牌「餵食胖豹」，為實驗快閃店。（右為宜蘭縣長林姿妙）（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府與教育部青年發展署合作推動「區域型青聚點」計畫，自今年3月營運迄今，已有11組青年團隊進駐，有特色餐飲、甜點烘焙、藝術文創等品牌，今（20日）縣府推廣剛進駐中興文創園區四號倉庫「東區青聚點」的「餵食胖豹」；縣長林姿妙表示，持續提供完整青創系統，給返鄉創業的青年無後顧之憂。

縣府勞工處表示，縣長林姿妙就任以來，一直非常重視青年發展，遂成立「青年事務科」，積極與中央地方等各單位密切合作，以推展青年服務；2021年與教育部青發署攜手打造東部地區的區域性青聚點–「東區青聚點」，整理公有空間做為地方創生的青年交流據點。

勞工處指出，該計畫包含硬體場域空間及軟性服務方案；以中興文創園區、遊客中心正後方的四號倉庫為實體據點，二層樓透天厝、上下層各約120坪，有實驗賣店、創生基地、策展走廊、開放式活動空間等多種用途功能，鼓勵年輕人勇於回鄉創業，創造更多可能性。

目前有雨淋甜點、啡行模式、造山菓子屋、廢墟餐廳、文邑二手書店、吳李菓子、Krystal粉彩畫、Nas流動畫、不可以澀澀、餵食胖豹、森日植感等11個青創品牌進駐「東區青聚點」，分別來自宜蘭、花蓮、北市、桃園等縣市。

今推廣進駐2樓新店家，是宜蘭返鄉青年簡梓安創立的甜點品牌「餵食胖豹」，為實驗快閃店，店家相關訊息可至品牌FB或IG查看；其招牌商品之一是每日限量、逼真可愛外型的「海豹王」，另「爆漿玻璃麵包」則是圓蓬麵包淋上薄脆焦糖外衣，搭配一把小木槌，親子可體驗敲打破冰的樂趣，而甜點皆是集聚宜蘭在地風味的特色商品。

林姿妙表示，針對近年來青年留鄉、返鄉所面臨的資源分配、產業發展及城鄉差距等諸多問題，縣府不遺餘力，持續提供完整的系統，陪伴青年迎接各種挑戰，讓青年返鄉無後顧之憂，一起創造宜蘭的好生活、好經濟。