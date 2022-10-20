楊梅分隊聯合桃園市不動產仲介經紀商業同業公會，在埔心牧場舉辦防範一氧化碳中毒宣導萬聖節活動。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

近日天氣轉涼，民眾天冷時常緊閉門窗，造成通風不良，一氧化碳中毒事件頻傳。桃園市楊梅消防分隊聯合桃園市不動產仲介經紀商業同業公會，在埔心牧場舉辦防範一氧化碳中毒宣導萬聖節活動「不開窗，就搗蛋」，盼傳達正確觀念避免悲劇發生。

楊梅分隊表示，消防員今裝扮成萬聖節「南瓜怪」，以及象徵隱形殺手一氧化碳的「鐮刀死神」演出小劇場，藉演出活潑話劇，讓民眾了解使用燃氣熱水器應保持室內環境通風，安裝熱水器應由合格承裝業者及領有燃氣熱水器合格承裝技術士設置，才能避免一氧化碳中毒事件發生。

除透過話劇宣導，宣導隊伍也與現場民眾互動呼口號「不開窗，就搗蛋」，完成任務即贈送棒棒糖，另設有宣導體驗站與地震體驗車，盼民眾在遊戲互動過程中，學習防火防災相關知識，達寓教於樂目的。

桃消防第二大隊大隊長戴明杉表示，今活動希望能讓民眾了解燃氣熱水器正確安裝位置、常見錯誤型態、一氧化碳的危險性及中毒如何急救，防範一氧化碳中毒，避免悲劇發生。