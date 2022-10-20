衛福部長薛瑞元日前表示，若高端無法於10月底交出保護力報告，將廢止EUA。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎20日爆料，他雖然沒親眼看到相關數據，但聽說高端送的報告「品質不好」，所以才要補件。前民進黨立委郭正亮表示，李秉穎講出「品質不好」這4字，感覺後面有大事要發生了。

郭正亮今(20日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，當年李秉穎講「我選擇高端」，李秉穎還私下到處推薦高端是好疫苗，當時他還做一張梗圖說，比較這4種疫苗，他選擇高端。結果他現在說「品質不好」，李秉穎講出這句話，後面有大事要發生了。他公開講「品質不好」，100多萬施打高端疫苗的人是「莊孝維」。

郭正亮認為，今天之所以發生急轉彎，大家應是不想讓這事件波及立委選舉，因為一燒、一定會燒到2024年，何況還是中央決策，坦白說前衛福部長陳時中還不是決策者，決策者另有其人，大家都知道。郭正亮質疑，阻礙東洋製藥買疫苗，難道不是行政院？陳時中是防疫指揮官，便要概括承受，所以會受傷；可是這時，李秉穎幹嘛突然講「聽說高端送的報告品質不好」，感覺有人要把「刀」拿出來了。